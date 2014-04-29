《全球汇市》欧元因疲软德国通胀数据而受压，日圆静待日本央行决议

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
日本央行有可能维持大规模的资产购买刺激措施不变，并暗示不会马上推出更多支持措施。但总裁黑田东彦或会提醒市场，央行做好了在必要时进一步放宽政策的准备。
“想要看到美元兑日圆出现更大的波动，需要日本政策前景发生实质转变，”DailyFX的外汇分析师David Song说。
日本央行政策会议之后将迎来美联储的政策会议。美联储预计将继续把每月购债规模缩减100亿美元。
至于美联储到底会在何时升息，有交易员表示，任何一位想弄明白这个问题的人都不会得到理想的答案。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3810 1.3811 -0.01 +0.47 1.3745
美元/日圆 102.61 102.61 +0.00 -2.55 105.30
欧元/日圆 141.71 141.71 +0.00 -2.09 144.73
美元/瑞郎 0.8833 0.8833 +0.00 -1.06 0.8928
英镑/美元 1.6820 1.6825 -0.03 +1.59 1.6556
美元/加元 1.0949 1.0941 +0.07 +3.10 1.0620
澳元/美元 0.9265 0.9268 -0.03 +3.95 0.8913
新西兰元/美元 0.8554 0.8549 +0.06 +4.24 0.8206
澳元/日圆 95.080 95.100 -0.02 +1.31 93.850
新西兰元/日圆 87.790 87.720 +0.08 +1.60 86.410
英镑/日圆 172.58 172.64 -0.03 -1.00 174.33
澳元/新西兰元 1.0825 1.0835 -0.09 -0.21 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中/李婷仪/朱晓军/白云; 审校 王兴亚/张荻/龚芳)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。