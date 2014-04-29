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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 07:37 BJT

《全球汇市》欧元因疲软德国通胀数据而受压，日圆静待日本央行决议

日本央行有可能维持大规模的资产购买刺激措施不变，并暗示不会马上推出更多支持措施。但总裁黑田东彦或会提醒市场，央行做好了在必要时进一步放宽政策的准备。

“想要看到美元兑日圆出现更大的波动，需要日本政策前景发生实质转变，”DailyFX的外汇分析师David Song说。

日本央行政策会议之后将迎来美联储的政策会议。美联储预计将继续把每月购债规模缩减100亿美元。

至于美联储到底会在何时升息，有交易员表示，任何一位想弄明白这个问题的人都不会得到理想的答案。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3810 1.3811 -0.01 +0.47 1.3745

美元/日圆 102.61 102.61 +0.00 -2.55 105.30

欧元/日圆 141.71 141.71 +0.00 -2.09 144.73

美元/瑞郎 0.8833 0.8833 +0.00 -1.06 0.8928

英镑/美元 1.6820 1.6825 -0.03 +1.59 1.6556

美元/加元 1.0949 1.0941 +0.07 +3.10 1.0620

澳元/美元 0.9265 0.9268 -0.03 +3.95 0.8913

新西兰元/美元 0.8554 0.8549 +0.06 +4.24 0.8206

澳元/日圆 95.080 95.100 -0.02 +1.31 93.850

新西兰元/日圆 87.790 87.720 +0.08 +1.60 86.410

英镑/日圆 172.58 172.64 -0.03 -1.00 174.33

澳元/新西兰元 1.0825 1.0835 -0.09 -0.21 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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