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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 07:49 BJT

中美关系：美国政府起诉中国商人李方伟违反制裁法规

路透华盛顿/纽约4月29日 - 美国周二宣布起诉中国商人李方伟，称其涉嫌违反制裁法规，利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国政府制裁的八家公司。这些公司涉嫌为伊朗政府采购导弹零部件。

美国国务院还悬赏高达500万美元，希望有人能提供线索帮助逮捕李方伟或证明其有罪。这表明美国政府将继续对伊朗核计划施加压力。

联邦检察官还没收了690万美元与李方伟有关联的资金。

此外，美国财政部制裁了一家在迪拜的实体，因向其他企图规避伊朗售油制裁措施的人士提供帮助。

李方伟因涉嫌向伊朗提供弹道导弹零部件而成为美国政府的制裁目标。

在2009年，他被曼哈顿地方检察官指控向伊朗出售违禁材料，美国财政部禁止他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。
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