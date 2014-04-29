中美关系：美国政府起诉中国商人李方伟违反制裁法规

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透华盛顿/纽约4月29日 - 美国周二宣布起诉中国商人李方伟，称其涉嫌违反制裁法规，利用空壳公司进入美国金融系统和他名下遭美国政府制裁的八家公司。这些公司涉嫌为伊朗政府采购导弹零部件。
美国国务院还悬赏高达500万美元，希望有人能提供线索帮助逮捕李方伟或证明其有罪。这表明美国政府将继续对伊朗核计划施加压力。
联邦检察官还没收了690万美元与李方伟有关联的资金。
此外，美国财政部制裁了一家在迪拜的实体，因向其他企图规避伊朗售油制裁措施的人士提供帮助。
李方伟因涉嫌向伊朗提供弹道导弹零部件而成为美国政府的制裁目标。
在2009年，他被曼哈顿地方检察官指控向伊朗出售违禁材料，美国财政部禁止他及旗下公司LIMMT在无许可或无授权的情况下在美国开展业务。
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。