中美关系：美国政府起诉中国商人李方伟违反制裁法规

最近这些行动进一步限制了李方伟在全球从事商务活动的能力。

美国国务院宣布，与财政部、商务部和司法部共同悬赏，奖励协助拘捕李方伟或能证明其有罪。商务部亦将他列入国家安全名单内。

李方伟还被指控试图从美国、中国以及其他国家购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。

检控方表示，他成立多家空壳公司，用以掩盖他通过美国银行系统进行逾165笔美元交易的企图，这些交易涉及金额约为850万美元。