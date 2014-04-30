中美关系：美国政府起诉中国商人李方伟违反制裁法规

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
最近这些行动进一步限制了李方伟在全球从事商务活动的能力。
美国国务院宣布，与财政部、商务部和司法部共同悬赏，奖励协助拘捕李方伟或能证明其有罪。商务部亦将他列入国家安全名单内。
李方伟还被指控试图从美国、中国以及其他国家购买可能被伊朗用于制造或输送大规模杀伤性武器的原料。
检控方表示，他成立多家空壳公司，用以掩盖他通过美国银行系统进行逾165笔美元交易的企图，这些交易涉及金额约为850万美元。
司法部称，美国曼哈顿检察官办公室扣押了美国银行系统中的690万美元，这些资金在外资银行名下，但为李方伟公司所使用。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译