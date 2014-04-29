《中国报摘》--中国证券报4月30日

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
* 头版头条:
--据悉，中国首次公开发行(IPO)股票承销管理业务规范、自主配售细则和网下投资者备案管理细则有望近期发布。包含具体改革措施的“新国九条”已修订完毕，其中有关私募市场发展及资本市场开放等政策将为市场带来利好。
* 其他:
--截至4月30日，A股上市公司2013年年报和2014年一季报披露收官。据Wind数据统计，已披露年报的2,473家公司净利润总额为2.24万亿元人民币，同比增长14.68%，平均每股收益0.35元，其中1,338家公司2013年净利润同比上涨。
--针对广西南宁率先松绑房地产限购，分析人士表示，地方政府出于维持经济增长和地方财政收入的目的，松绑楼市调控政策的冲动较强烈。一些房价下跌、楼市持续低迷的城市可能仿效南宁。
--银监会主席尚福林表示，银行业面临的宏观形势较以往更为错综复杂，金融体系内生性的问题也在增多。银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。
--中国社科院发布2014年《中国经济前景分析（春季报告）》指出，预计今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右，以便为结构调整和改革创新留出更大空间，着力提高经济增长质量。
--保监会副主席陈文辉指出，保险资金运用需要特别关注保险资金不动产投资的顺周期风险，部分金融产品信用风险加大等六大问题。
--财政部网站消息，《中国--瑞士自由贸易协定》关税减让方案将于7月1日起实施。中方将逐步对瑞士84.2%的对华出口产品实施零关税，瑞士将立即对中方99.7%的对瑞出口产品实施零关税。
--中信银行 一季度实现净利润107.06亿元，同比增长16.14%；一季度末，不良率1.15%，比上年末上升0.12个百分点。
--新华保险 一季度实现净利润15.6亿元，同比增长6.5%；营业收入552.31亿元，同比增长48.2%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。