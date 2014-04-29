《中国报摘》--中国证券报4月30日

* 头版头条:

--据悉，中国首次公开发行(IPO)股票承销管理业务规范、自主配售细则和网下投资者备案管理细则有望近期发布。包含具体改革措施的“新国九条”已修订完毕，其中有关私募市场发展及资本市场开放等政策将为市场带来利好。

* 其他:

--截至4月30日，A股上市公司2013年年报和2014年一季报披露收官。据Wind数据统计，已披露年报的2,473家公司净利润总额为2.24万亿元人民币，同比增长14.68%，平均每股收益0.35元，其中1,338家公司2013年净利润同比上涨。

--针对广西南宁率先松绑房地产限购，分析人士表示，地方政府出于维持经济增长和地方财政收入的目的，松绑楼市调控政策的冲动较强烈。一些房价下跌、楼市持续低迷的城市可能仿效南宁。

--银监会主席尚福林表示，银行业面临的宏观形势较以往更为错综复杂，金融体系内生性的问题也在增多。银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。

--中国社科院发布2014年《中国经济前景分析（春季报告）》指出，预计今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右，以便为结构调整和改革创新留出更大空间，着力提高经济增长质量。

--保监会副主席陈文辉指出，保险资金运用需要特别关注保险资金不动产投资的顺周期风险，部分金融产品信用风险加大等六大问题。

--财政部网站消息，《中国--瑞士自由贸易协定》关税减让方案将于7月1日起实施。中方将逐步对瑞士84.2%的对华出口产品实施零关税，瑞士将立即对中方99.7%的对瑞出口产品实施零关税。

--中信银行 一季度实现净利润107.06亿元，同比增长16.14%；一季度末，不良率1.15%，比上年末上升0.12个百分点。