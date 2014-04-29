中股业绩：上汽集团首季净利同比增近13%，与整车销售增速基本同步

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透上海4月30日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周三公布，一季度实现净利润69.8亿元人民币，同比增长12.61%，与同期公司整车销售增速基本同步。
季报显示，一季度该公司实现营业收入1,675.61亿元，同比增长15.82%；每股收益0.633元。
上汽集团主要利润来自旗下两大合资整车公司（上海大众和上海通用）及自主品牌公司。季报称，一季度公司销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售152.33万辆，同比增长14.54%。
该公司与德国大众 合资的上海大众，以及与美国通用汽车 合资的上海通用，均已是国内前三大轿车厂。
上汽集团周二收报14.50元，过去一个月累计涨4.5%。（完）
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。