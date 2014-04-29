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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 07:56 BJT

中股业绩：上汽集团首季净利同比增近13%，与整车销售增速基本同步

路透上海4月30日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司 周三公布，一季度实现净利润69.8亿元人民币，同比增长12.61%，与同期公司整车销售增速基本同步。

季报显示，一季度该公司实现营业收入1,675.61亿元，同比增长15.82%；每股收益0.633元。

上汽集团主要利润来自旗下两大合资整车公司（上海大众和上海通用）及自主品牌公司。季报称，一季度公司销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售152.33万辆，同比增长14.54%。

该公司与德国大众 合资的上海大众，以及与美国通用汽车 合资的上海通用，均已是国内前三大轿车厂。

上汽集团周二收报14.50元，过去一个月累计涨4.5%。（完）

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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