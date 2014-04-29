中股业绩：上汽集团首季净利同比增近13%，与整车销售增速基本同步

上汽集团主要利润来自旗下两大合资整车公司（上海大众和上海通用）及自主品牌公司。季报称，一季度公司销售呈现平稳增长的发展态势，实现整车销售152.33万辆，同比增长14.54%。

该公司与德国大众 合资的上海大众，以及与美国通用汽车 合资的上海通用，均已是国内前三大轿车厂。