金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 升0.69%，报999.93点。

中国股市：沪综指收涨结束四连跌，受银行板块护盘反弹带动

中国汇市：人民币收贬至逾18个月新低，油盘和节前购汇发力

香港股市：恒生指数尾盘急涨，终场劲升1.5%

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拉美股市：巴西股市创近两周最大涨幅。MSCI明晟拉美指数 上扬1.43%至3,267.22点。Bovespa指数 上涨0.89%至51,838.61点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元持稳，在选举民调后回吐涨幅

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南非股市：基本收平，大宗商品类股下滑，因罢工的铂金矿工拒绝生产商的最新薪资出价。指标Top-40绩优股指数 收升0.06%报43,875.77点，综合指数 涨0.05%至48,935.36点。

南非汇市：兰特小涨，但矿业罢工和乌克兰局势构成风险

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印度股市：连续第三日下滑，收在一周半低点，因外资抛出股指期货的忧虑推动银行股下滑。BSE指数 收低0.73%，报22,466.19点。NSE指数 下跌0.68%，报6,715.25点。

印度汇市：卢比走强，因出口商等企业大笔沽出美元，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前夕亚币上涨支撑人气。卢比兑美元 收在60.42/43，周一为60.6450/65。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 升1.36%收报629.18点。指标RTS指数 涨1.23%，报1,153.360点。