金砖国家：4月29日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 升0.69%，报999.93点。
中国股市：沪综指收涨结束四连跌，受银行板块护盘反弹带动
中国汇市：人民币收贬至逾18个月新低，油盘和节前购汇发力
香港股市：恒生指数尾盘急涨，终场劲升1.5%
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拉美股市：巴西股市创近两周最大涨幅。MSCI明晟拉美指数 上扬1.43%至3,267.22点。Bovespa指数 上涨0.89%至51,838.61点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元持稳，在选举民调后回吐涨幅
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南非股市：基本收平，大宗商品类股下滑，因罢工的铂金矿工拒绝生产商的最新薪资出价。指标Top-40绩优股指数 收升0.06%报43,875.77点，综合指数 涨0.05%至48,935.36点。
南非汇市：兰特小涨，但矿业罢工和乌克兰局势构成风险
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印度股市：连续第三日下滑，收在一周半低点，因外资抛出股指期货的忧虑推动银行股下滑。BSE指数 收低0.73%，报22,466.19点。NSE指数 下跌0.68%，报6,715.25点。
印度汇市：卢比走强，因出口商等企业大笔沽出美元，同时美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前夕亚币上涨支撑人气。卢比兑美元 收在60.42/43，周一为60.6450/65。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 升1.36%收报629.18点。指标RTS指数 涨1.23%，报1,153.360点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 攀升0.61%，至35.6020卢布；卢布兑欧元 上涨0.77%，至49.2470卢布。(完) (整理 朱晓军；审校 龚芳)
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。