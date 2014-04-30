《独家新闻》法国药企赛诺菲欲出售成熟药物资产--消息人士

路透伦敦/纽约4月29日 - 了解情况的消息人士称，法国制药公司赛诺菲 寻求出售一些成熟药物资产，价格可能介于70-80亿美元。这是制药企业尝试剥离非核心资产，专注于高增长领域的又一例证。

消息人士周二称，赛诺菲正与投行Evercore Partners 合作，并已在过去数月接触了潜在买家。由于事情尚未公开，消息人士要求匿名。

一名消息人士还表示，待售的药物资产包括降压药和心脏代谢疾病药物，年营收总额约为37亿美元。他说出售这些资产回笼的资金可能达到该数额的两倍。

消息人士表示，非专利药物生产商和专业制药公司被认为是可能的买家。

暂时未能联系到赛诺菲发表评论，Evercore则拒绝置评。(完)