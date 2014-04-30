《独家新闻》法国药企赛诺菲欲出售成熟药物资产--消息人士

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透伦敦/纽约4月29日 - 了解情况的消息人士称，法国制药公司赛诺菲 寻求出售一些成熟药物资产，价格可能介于70-80亿美元。这是制药企业尝试剥离非核心资产，专注于高增长领域的又一例证。
消息人士周二称，赛诺菲正与投行Evercore Partners 合作，并已在过去数月接触了潜在买家。由于事情尚未公开，消息人士要求匿名。
一名消息人士还表示，待售的药物资产包括降压药和心脏代谢疾病药物，年营收总额约为37亿美元。他说出售这些资产回笼的资金可能达到该数额的两倍。
消息人士表示，非专利药物生产商和专业制药公司被认为是可能的买家。
暂时未能联系到赛诺菲发表评论，Evercore则拒绝置评。(完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译