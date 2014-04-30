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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:22 BJT

星股业绩：星展银行第一季核心获利成长9%至纪录高位，优于预期

路透新加坡4月30日 - 新加坡最大银行星展银行(DBS) 公布第一季核心获利成长9%至纪录高位，优于分析师预期，受惠于贷款成长强劲。

星展称2014年1-3月核心净利达到创纪录的10.33亿坡元(8.23亿美元)，高于上年同期的9.50亿坡元，也优于路透调查访问六位分析师平均预估的8.57亿坡元。

包括特殊项目在内的净利成长30%至12.31亿坡元，因受到一次性利得等项目的提振，比如说出售一家菲律宾银行的持股。

目前为止，星展银行大体上并未受到楼市成长减速影响，此前政府推出措施降温市场。

“尽管固定收益市场有挑战，但季度获利仍首度高于10亿坡元大关，证明了本集团的实力，”星展执行长Piyush Gupta说。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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