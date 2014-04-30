《香港报摘》--信报4月30日

* 要闻版头条：

--现届政府积极增加土地供应建楼，曾被点名批评“零招标”的港铁 ，昨天以行动作出回应，闪电式以一天时间便把将军澳日出康城第四期发展项目开标，宣布新鸿基地产 中标，爆冷击败首三期发展商长江实业 夺得该项目发展权，将提供约1,600个新单位，令未来数年供应重灾区的将军澳楼市添加压力。

* 其他：

--澳门4月首四周博彩收入增长约8%，远逊市场预期；加上近日发生叠码仔（赌厅中介人）潜逃事件，昨天又遭德银下调目标价，令一众濠赌股雪上加霜，银娱 及新濠博亚 重挫近半成；美高梅 于收市后公布首季业绩，经调整EBITDA按年增长33%，至约19亿港元，一如市场预期。

--天工国际 昨天遭内地《证券市场周刊》质疑账目造假，拖累股价急泻，并于开市后不久停牌，停牌前收报1.35港元，下挫22%。

--全球最大猪肉食品企业万洲国际 决定取消在港上市，该公司上周才宣布缩减集资金额至原计划的三分一。上月决定押后上市的内地豪华汽车经销商新丰泰 则重启在港上市，预期最快今天招股。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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