《香港报摘》--信报4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 要闻版头条：
--现届政府积极增加土地供应建楼，曾被点名批评“零招标”的港铁 ，昨天以行动作出回应，闪电式以一天时间便把将军澳日出康城第四期发展项目开标，宣布新鸿基地产 中标，爆冷击败首三期发展商长江实业 夺得该项目发展权，将提供约1,600个新单位，令未来数年供应重灾区的将军澳楼市添加压力。
* 其他：
--澳门4月首四周博彩收入增长约8%，远逊市场预期；加上近日发生叠码仔（赌厅中介人）潜逃事件，昨天又遭德银下调目标价，令一众濠赌股雪上加霜，银娱 及新濠博亚 重挫近半成；美高梅 于收市后公布首季业绩，经调整EBITDA按年增长33%，至约19亿港元，一如市场预期。
--天工国际 昨天遭内地《证券市场周刊》质疑账目造假，拖累股价急泻，并于开市后不久停牌，停牌前收报1.35港元，下挫22%。
--全球最大猪肉食品企业万洲国际 决定取消在港上市，该公司上周才宣布缩减集资金额至原计划的三分一。上月决定押后上市的内地豪华汽车经销商新丰泰 则重启在港上市，预期最快今天招股。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译