《新兴市场重要经济事件预告》--4月30日-5月7日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月30日(三)
首尔--韩国央行发布金融稳定性半年度报告(0300)。
安卡拉--土耳其央行总裁Erdem Basci就最新的季度通胀报告举行记者会(0700)。
韩国世宗市--韩国企划财政部长官玄旿锡出席市政府内部经济会议(1000)。
内罗毕--肯尼亚央行举行货币政策会议，随后发布利率决定(1400)。
首尔--韩国企划财政部长官玄旿锡出席韩国与阿联酋代表举办的活动(1600)。
卢萨卡--赞比亚央行宣布利率决定(1000).
安卡拉--土耳其央行公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(1100)。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
5月2日(五)
阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。
5月5日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)2014年论坛(至5月6日)。
5月6日(二)
圣地亚哥--智利央行公布4月议息会议记录(1230)。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至5月7日)。
5月7日(三)
曼谷--泰国央行公布4月利率会议记录(0200)。
布拉格--捷克央行举行货币政策委员会(MPC)会议(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译