修正-欧洲个股：罗尔斯-罗伊斯正与西门子洽谈出售部分能源业务

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(更正：因译文有误，删除第一段括号内的“劳斯莱斯”译名，并改正第六段“通用电气”译名)
路透4月29日 - 英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 周二表示，正与德国西门子 洽谈，出售生产油气和发电业设备部门事宜。
知情消息人士稍早向路透表示，西门子考虑支付略低于10亿欧元(13.8亿美元)，收购罗尔斯-罗伊斯核能以外的能源业务。
西门子公司发言人士称，该公司与罗尔斯-罗伊斯的洽商内容，是西门子将在5月7日发布的新策略其中一部分。
西门子周二亦表示将向法国阿尔斯通(Alstom) 的电力业务提出收购出价。
罗尔斯-罗伊斯网站上公布，其能源和核能业务2013年营收为15.4亿英镑(25.9亿美元)。扣除能源，该部门营收约为9.40亿英镑。
“我们一直认为，(该部门)在别处会有更好的表现，因为其规模不如通用电气 、三井 和西门子等较大的对手，”RBC Capital Markets分析师Robert Stallard在给客户的报告中称。
“如果未来的协议包含了罗尔斯-罗伊斯可以持续向西门子拥有的业务注入新技术的条款，我们也不会感到太意外。”
消息人士称，罗尔斯-罗伊斯和西门子之间的磋商，远早于对阿尔斯通的提购。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译