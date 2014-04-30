修正-欧洲个股：罗尔斯-罗伊斯正与西门子洽谈出售部分能源业务

(更正：因译文有误，删除第一段括号内的“劳斯莱斯”译名，并改正第六段“通用电气”译名)

路透4月29日 - 英国罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 周二表示，正与德国西门子 洽谈，出售生产油气和发电业设备部门事宜。

知情消息人士稍早向路透表示，西门子考虑支付略低于10亿欧元(13.8亿美元)，收购罗尔斯-罗伊斯核能以外的能源业务。

西门子公司发言人士称，该公司与罗尔斯-罗伊斯的洽商内容，是西门子将在5月7日发布的新策略其中一部分。

西门子周二亦表示将向法国阿尔斯通(Alstom) 的电力业务提出收购出价。

罗尔斯-罗伊斯网站上公布，其能源和核能业务2013年营收为15.4亿英镑(25.9亿美元)。扣除能源，该部门营收约为9.40亿英镑。

“我们一直认为，(该部门)在别处会有更好的表现，因为其规模不如通用电气 、三井 和西门子等较大的对手，”RBC Capital Markets分析师Robert Stallard在给客户的报告中称。

“如果未来的协议包含了罗尔斯-罗伊斯可以持续向西门子拥有的业务注入新技术的条款，我们也不会感到太意外。”