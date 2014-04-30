《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月30日

*工商时报：

--反核四搅局让经贸国是会议顾问难产。据了解，国发会邀请顾问小组名单并不顺利，有部分名单迟未敲定，原预订4月底前召开第一次顾问小组预备会议期待落空，整个会议期程很难不往后延。

--行政院昨日核定，申请退休的金管会银行局长桂先农转任财团法人保险发展中心董事长一职，而银行局长遗缺则由农委会农业金融局长詹庭祯出任，两人将于5月履新。

--市场调查机构指出，在一线品牌新机上市与高性价比机种竞争白热化带动下，第二季中国智慧型手机销售量可望首度突破1亿支大关，而宏达电 在中阶机种Desire 816带动下，第二季中国出货量有机会季增五成、达180万支。

*经济日报：

--国家通讯传播委员会（NCC）今日（30）将审核电信三雄中华电信 、台湾大 及远传 第四代行动通讯（4G）特许执照，预期三雄将提早拿到执照，力拚6月推出4G服务，全台超过百万用户可望直接升级4G。

--核四建厂执照将于今年12月15日到期，在行政院长江宜桦拍板核四停工不停建的底线后，经济部与台电规画让核四建厂执照展延五年，保住核四的一线生机。台电昨天证实，已向原能会申请第三次展延核四建厂执照。

--台湾人寿 并入中信金控 一案，今天将进入第二波攻防。据了解，台寿今天董事会将讨论，合并案展延与否，由6月16日台寿股东常会表决决定；另也可能讨论，台寿并入中信金的换股基准日，提前至6月16日之前举行，将由台银董事提出。

--财政部昨（29）日召开公股行库季报会议，因应行政院长江宜桦宣示的调降房价所得比政策，财政部长张盛和指示各公股行库，未来对非自住房屋的贷款应更审慎，尤其户数多者更要注意，以防堵囤房、炒房。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘