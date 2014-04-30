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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报4月30日

* 要闻版头条：

--“沪港通”宣布19天后，两地交易所火速公布交易细则，目标六个月内启动。港交所 行政总裁李小加称，沪港通是中国资本市场双向开放的首发车，期望平稳开出。他表示，“这是首发列车，不是末班车，未来可扩额度、扩资产类别、扩市场。”

* 其他：

--内地航空首季业绩受人民币贬值拖累，其中东方航空 首季亏损按年大幅扩阔，蚀2.05亿元人民币，较去年首季的1.31亿港元亏损扩大56%。

--今日至少有六间银行的人民币优惠息率到期，创兴 昨公布延长连串优惠的期限，包括开立10万元人民币的九个月存期，年息仍为3.2厘，但截止日期由本来的5月9日延至5月底。

--电讯盈科 主席李泽楷旗下经营保险业务的富卫集团，昨宣布获批准于菲律宾经营寿险业务，为10年内首家进入该市场的外资寿险公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
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