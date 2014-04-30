《香港报摘》--经济日报4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
* 要闻版头条：
--“沪港通”宣布19天后，两地交易所火速公布交易细则，目标六个月内启动。港交所 行政总裁李小加称，沪港通是中国资本市场双向开放的首发车，期望平稳开出。他表示，“这是首发列车，不是末班车，未来可扩额度、扩资产类别、扩市场。”
* 其他：
--内地航空首季业绩受人民币贬值拖累，其中东方航空 首季亏损按年大幅扩阔，蚀2.05亿元人民币，较去年首季的1.31亿港元亏损扩大56%。
--今日至少有六间银行的人民币优惠息率到期，创兴 昨公布延长连串优惠的期限，包括开立10万元人民币的九个月存期，年息仍为3.2厘，但截止日期由本来的5月9日延至5月底。
--电讯盈科 主席李泽楷旗下经营保险业务的富卫集团，昨宣布获批准于菲律宾经营寿险业务，为10年内首家进入该市场的外资寿险公司。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译