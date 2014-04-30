《全球重要经济事件一览表》--4月30日-5月7日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月30日(三)

华盛顿--前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在布鲁金斯学会的活动上讲话(1930)。

华盛顿--美国财政部发布季度公债再融资(借新还旧)细节。美国财政部负责金融市场的次长Matthew Rutherford举行新闻发布会。

华盛顿--美国财政部长杰克卢在华盛顿犹太人大屠杀纪念馆的周年活动上发表讲话(1500)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前任副主席科恩在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会上主持研讨会“危机后世界所需要的流动性以及银行清算的流动性提供”(1845)。

华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会的午餐会上讲话(1630)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。

东京--日本央行货币政策会议。

5月1日(四)

华盛顿--美国财政部召开全球女性金融论坛，主题为经济复苏中的投资和创新机遇。讲话嘉宾包括：美国财政部长杰克卢、葡萄牙财长Maria Luis Albuquerque、美国副财长Sarah Bloom Raskin、财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)和商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)。

渥太华--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席参议院委员会会议(1430)。

加拿大安大略省--安大略省财长Charles Sousa发布2014-15年预算。

伦敦--英国央行副总裁Jon Cunliffe在一活动晚宴上讲话(1730)。

5月2日(五)

暂无重要经济事件。

5月5日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议。

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。

卢森堡--卢森堡央行前总裁莫尔许在“欧元区的制度改革：进展与挑战”大会上讲话(1600)。

5月6日(二)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)。

伦敦--Fathom货币政策论坛(0800)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。

悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率决策会议。

5月7日(三)

芝加哥--第50届银行业结构和竞争年会(至5月9日)。演讲嘉宾包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美联储理事塔鲁洛。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至5月8日)。

东京--日本央行发布4月货币政策会议记录(2350)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程