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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:28 BJT

《台湾重要政经日程》--4月30日

===================今日重要政经消息=============================

4/30(三)

--08:30 主计总处公布第一季经济成长率(概估值)。上季为年增2.95%。

--09:00 立法院委员会审查保险法。

--友达 公布第一季财报。

--联电 公布第一季财报及电话会议。

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5/1(四)

--劳动节金融市场休市一日。

--09:00 立法院审查财政健全方案。

5/5(一)

--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。

5/6(二)

--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。

--13:30 群创 公布第一季财报。

--15:00 宏达电 公布第一季财报。

5/7(三)

--16:00 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。

5/8(四)

--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。

5/9(五)

--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。

5/20(二)

--16:00 台湾经济部公布4月外销订单金额统计，上月为年增5.9%。

--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支，去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。

5/22(四)

--08:30 主计总处公布4月经季调失业率，上月为4.06%。

5/23(五)

--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。

--16:00 经济部公布4月工业生产数据，上月年增为3.05%。

5/26(一)

--16:10 央行公布4月货币总计数M2，上月年增率为5.89%。

6/2(一)

--端午节休市一日。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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