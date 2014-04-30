中股业绩：宝钢股份一季度净利同比下降7%，因行业景气度弱

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 中国钢铁企业今年来亏损面扩大，不过国内盈利能力最强的宝山钢铁股份有限公司 一季度净利仅小跌7%，继续保持领头羊角色。
宝钢周三公布一季报显示，一季度实现净利润15.86亿元人民币，同比下降7.23%；每股收益0.09元。
季报指出，一季度，虽然钢铁企业进入传统旺季，但由于中国宏观经济依旧疲软，钢材市场产能过剩局面进一步加剧，钢材库存保持高位运行，钢材价格疲弱不振。宝钢持续深化营销，优化产销模式，稳定销售价格，引领市场信心，确保公司较好地完成经营目标。
另外，一季度人民币汇率贬值亦令该公司形成2.8亿元的汇兑损失，相对于去年同期0.6亿元汇兑收益，光汇率损益一项就拖累公司利润3.4亿元。
中国钢铁协会稍早数据显示，国内钢铁企业库存今年呈现明显增加态势，3月末钢协会员企业钢材库存约1,542万吨，较年初增长32.3%；一季度重点统计钢铁企业亏损23.29亿元人民币，同比减少56.04亿元；累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。
宝钢股份周二收报3.88元，过去一个月累计上涨1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译