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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:29 BJT

中股业绩：宝钢股份一季度净利同比下降7%，因行业景气度弱

路透上海4月30日 - 中国钢铁企业今年来亏损面扩大，不过国内盈利能力最强的宝山钢铁股份有限公司 一季度净利仅小跌7%，继续保持领头羊角色。

宝钢周三公布一季报显示，一季度实现净利润15.86亿元人民币，同比下降7.23%；每股收益0.09元。

季报指出，一季度，虽然钢铁企业进入传统旺季，但由于中国宏观经济依旧疲软，钢材市场产能过剩局面进一步加剧，钢材库存保持高位运行，钢材价格疲弱不振。宝钢持续深化营销，优化产销模式，稳定销售价格，引领市场信心，确保公司较好地完成经营目标。

另外，一季度人民币汇率贬值亦令该公司形成2.8亿元的汇兑损失，相对于去年同期0.6亿元汇兑收益，光汇率损益一项就拖累公司利润3.4亿元。

中国钢铁协会稍早数据显示，国内钢铁企业库存今年呈现明显增加态势，3月末钢协会员企业钢材库存约1,542万吨，较年初增长32.3%；一季度重点统计钢铁企业亏损23.29亿元人民币，同比减少56.04亿元；累计亏损面45.45%，同比增加14.77个百分点。

宝钢股份周二收报3.88元，过去一个月累计上涨1.8%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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