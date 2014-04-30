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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:33 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月30日-5月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT
时间。
 
 日期   时间   国家   规模      发行细节
 4/30   0950   法国             标售长期政府债券(OA
                                T)
 5/1    0120   日本             三个月期贴现国库券
                                
 5/1    0130   日本             提高流动性公债标售
 5/5    1350   法国             标售国库券(BTF)
 5/6           美国             三年期公债
 5/7           美国             10年期公债
 5/7           英国             标售2044年到期公债
 5/7           德国   50亿欧元  标售5年期联邦债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李婷仪 审校 张荻)
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