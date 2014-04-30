台湾汇市：台币早盘实质价位陷整理，FOMC会议前交投迟滞

路透台北4月30日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘陷入上日区间整理。台币开盘不久一度走高，主要跟进韩元 早盘表现，然而人民币 开盘后挫跌，主要亚币表现也趋弱，台币亦回吐升幅回到区间。

汇银人士指出，月底最后一日出口商抛汇仍有一定量能，不过台股 出现拉回整理讯号，上日外资亦转为小幅卖超，今日早盘外资动作显得安静，难以再提供台币升值助力，加上明日本地市场休市，料今日交投趋于静淡，同时等待美联储(FED)的利率决议及声明。

“人民币走弱，它现在对亚币影响力变大。〞一位本地银行交易员指出。

市场人士指出，由于外资动向不明显，月底出口商抛汇亦有进口商平抑汇价，例行的需求也在此前已经承作大部分，今日成交量能料仍偏低，待假期后再看全球汇市对FED声明的反应。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.179-30.205，上日则在30.184-30.228。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币早盘折价变动不大，交投亦缺乏方向；一个月远汇报价 早盘在30.189/30.203左右，上日纽约盘收在30.110。

交易员观察市场动态：

* 韩元在区间交投，但人民币续弱，不利台币续升

* 出口商抛汇量能和上日差距不大，难以主导盘势

* 台股早盘亦陷平盘附近整理，外资动作不大

* 假期前交投意愿不高

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.150-30.250

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