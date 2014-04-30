台湾汇市：台币早盘实质价位陷整理，FOMC会议前交投迟滞

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台币兑美元 实质价位周三早盘陷入上日区间整理。台币开盘不久一度走高，主要跟进韩元 早盘表现，然而人民币 开盘后挫跌，主要亚币表现也趋弱，台币亦回吐升幅回到区间。
汇银人士指出，月底最后一日出口商抛汇仍有一定量能，不过台股 出现拉回整理讯号，上日外资亦转为小幅卖超，今日早盘外资动作显得安静，难以再提供台币升值助力，加上明日本地市场休市，料今日交投趋于静淡，同时等待美联储(FED)的利率决议及声明。
“人民币走弱，它现在对亚币影响力变大。〞一位本地银行交易员指出。
市场人士指出，由于外资动向不明显，月底出口商抛汇亦有进口商平抑汇价，例行的需求也在此前已经承作大部分，今日成交量能料仍偏低，待假期后再看全球汇市对FED声明的反应。
早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.179-30.205，上日则在30.184-30.228。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币早盘折价变动不大，交投亦缺乏方向；一个月远汇报价 早盘在30.189/30.203左右，上日纽约盘收在30.110。
交易员观察市场动态：
* 韩元在区间交投，但人民币续弱，不利台币续升
* 出口商抛汇量能和上日差距不大，难以主导盘势
* 台股早盘亦陷平盘附近整理，外资动作不大
* 假期前交投意愿不高
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.150-30.250
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译