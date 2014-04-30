国际油市：美国原油跌向100美元，库存高企预期打压油价

美国能源资料协会(EIA)周三稍晚将公布库存报告，预料将显示原油库存触及30多年前开始汇总该数据以来的最高水平。

数以百计的亲俄罗斯分离主义者周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火，令他们的反抗活动大幅升级。

俄总统普京称无需对西方实施报复性制裁，但若制裁持续，或重新考虑西方企业参与该国经济项目。

美国最大独立炼厂Valero Energy周二说，便宜的美国内陆原油帮助其第一季获利成长，并促使其调降两座炼厂的产能利用率。(完)

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