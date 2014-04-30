中国经济：今年经济预计增长约7.4%，建议下调增速区间下限--社科院

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透北京4月30日 - 中国证券报周三援引中国社会科学院报告预计，今年中国经济增速在7.4%左右，较上年稳中略降。社科院并建议今年的经济增长宏观调控合理区间下限从2013年的7.5%下移至7.0%左右。
社科院日前发布的2014年《中国经济前景分析（春季报告）》指出，应下调经济增长调控区间下限，以为结构调整和改革创新留出更大空间，提高经济增长质量。
报告并称，当前及未来一段时期，创新投融资模式，推进可持续型的基础设施和新型城镇化建设是稳增长的措施之一。此外还需要打破垄断，放松准入。
报告认为，中国经济仍具有较大的长期增长潜力，但当前财政收入增速进入明显放缓的转型阶段。
路透最新季度调查结果显示，中国今年二季度增速预计进一步放缓至7.3%，全年增速料亦为7.3%。 (完) (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译