中国金融：信用违约风险加大，金融体系内生性问题增多--银监会

路透北京4月30日 - 中国银监会周二召开一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约风险加大，金融体系内生性问题也在增多，银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。

“银行业面临的宏观形势较以往更为错综复杂，金融体系内生性的问题也在增多，”银监会称，一方面是因为经济正处于结构调整阵痛期，部分企业运行困难加剧，信用违约风险加大；另一方面金融领域非传统投融资模式不断增多，交易对手更多元、违规操作更隐蔽。

银监会网站刊登新闻稿要求，银行业要加强不良贷款余额和比率“双控”管理，坚持有保有控、区别对待”，避免“一刀切”式的抽贷、停贷、压贷造成企业资金链断裂。

而面对铁矿石和铜等贸易融资风生水起，银监会也要求，要梳理分析进口商品贸易融资基本情况，推动商品贸易融资健康发展。

针对地方融资平台债务问题，要控制信贷总量，增加有效资产抵押，并视情况加大贷款清收力度。

同时，继续严格执行国家房地产调控政策和差别化住房信贷政策，强化房地产开发企业和土地储备贷款风险防范。

在提到非标债权业务时，银监会要求，应有效控制同业业务规模和比重，有序推进同业业务专营部门制改革；按照理财与信贷业务分离、产品与项目逐一对应、单独建账管理、信息公开透明等要求，抓紧推进理财事业部改革。

此外，还要加强信托业务合规管理，做好存续项目风险排查；并牢牢把握委托贷款的中间业务本质，做好自营贷款与委托贷款的风险隔离。

同时，加大对农田水利、农业科技和现代种业的支持力度，落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地政策，并慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点。

截至一季度末，中国商业银行加权平均资本充足率为12.13%，拨备覆盖率为273.7%，贷款拨备率为2.84%。(完)

欲览全文，请点击银监会网站链接 here (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)