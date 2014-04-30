《香港报摘》--其他报纸重要消息4月30日

* 明报：

--“沪股通”予港人直接买卖上海挂牌A股的机会，但现时在税赋方面仍有不少问题尚待有关当局厘清，参考透过QFII(合格境外机构投资者)框架买卖Ａ股的基金公司经验，资本增值税会先行拨备约一成，另缴交红利税最高达20%，投资回报随时大打折扣。

* 星岛日报：

--银行按揭生意淡静，换楼的过渡性贷款亦成为银行竞争的战场。恒生银行 新推超低息的换楼过渡贷款计画，贷息罕有与新做按揭息率看齐，即最低可至P减2.85厘（2.15厘），远远低于市场水平。

* 苹果日报：

--中银香港 延长3个月人民币定存优惠，存入新资金达100万元人民币以上，年息维持3厘。有银行家预期，中资银行或陆续以较吸引利息抢短钱，务求捱过半年结，并指出3个月人民币定存的年息至少会在2.8厘以上。

* 东方日报：

--粤首环保 被前副主席郑洁贤入禀呈请清盘一案，粤首环保昨向高院申请剔除清盘呈请，聆讯今天继续。

--维达 去年获爱生雅（SCA）入主为控股股东，昨获SCA提供15亿港元、无抵押短期贷款，以供维达贷款及租赁再融资、派付股息、收购资产或其他投资等作六大用途。

* 文汇报：

-- 受楼市辣招影响，地产代理持续面对艰难的经营环境。中原地产公司上下通力合作，于今年首季录得盈利，首季可获发放0.35个月（普通员工）及0.53个月（主任级或以上）花红。

--Coach,Inc 公布其截至3月29日止第三财政季度业绩，季内净收入为1.91亿美元，每股摊薄盈利为0.68美元，销售额较上年同期下降 7%。按恒定汇率计算，第三季度销售额同比下降5%。

* 大公报：

--有消息指出，中国信达 拟年内为持有的「幸福人寿」增资超过20亿人民币，透过出售部分股份，为「幸福人寿」引入战略投资者。其中，阿里巴巴是众多意向投资者之一。不过，阿里相关负责人否认有关传言。

--以深圳为大本营的绿景集团于今年初斥资近9.4亿港元，「借壳」苏州地产商新泽控股 。绿景集团常务副总监叶兴安预料，下月中可成功借壳上市，惟目前仍在研究集团与上市公司如何分工，故暂未有注资或买项目的计划，但坦言不排除上市公司未来会在香港或海外物色项目。(完)