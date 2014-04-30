《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透香港4月30日 - 路透香港4月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.753港元 ) 美股道琼工业指数周二收高86.63,或0.53%,报16535.37点.因受助于默克 MRK.N 等企业季报良好，以及 Facebook FB.O 和其他高增长股反弹。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股 溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 165.770 1.70 27016 12.852 -0.83 中国铝业 9.130 -4.00 60700 2.831 -2.37 中国移动 46.900 3.53 233494 72.723 -0.58 中国人寿 39.250 0.82 39781 20.287 -0.55 中石油 114.740 -0.74 24684 8.896 -0.83 中石化 89.360 -1.06 28151 6.928 0.12 汇丰控股 <HSBC.K 51.510 1.56 1571878 79.871 0.34 中电信 49.540 4.76 40529 3.841 -0.50 中国联通 14.380 5.66 159084 11.149 -0.81 兖州煤业 7.400 -1.60 35191 5.737 -0.91 华能国际 41.190 2.85 8570 7.984 -0.33 南方航空 15.010 -0.86 10514 2.327 1.19 东方航空 15.280 1.53 2917 2.369 0.39 中芯国际 4.110 -0.24 8045 0.637 -0.42 (整理 赵红梅)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译