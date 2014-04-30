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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:41 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月30日

路透香港4月30日 - 
 路透香港4月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
 元=7.753港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数周二收高86.63,或0.53%,报16535.37点.因受助于默克 MRK.N 等企业季报良好，以及
 Facebook FB.O 和其他高增长股反弹。               
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价     涨跌幅       成交量     ADR折合每股普通股 较港股
 溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       165.770    1.70      27016            12.852      -0.83
 中国铝业                       9.130   -4.00      60700             2.831      -2.37
 中国移动                      46.900    3.53     233494            72.723      -0.58
 中国人寿                      39.250    0.82      39781            20.287      -0.55
 中石油                       114.740   -0.74      24684             8.896      -0.83
 中石化                        89.360   -1.06      28151             6.928       0.12
 汇丰控股            <HSBC.K   51.510    1.56    1571878            79.871       0.34
 中电信                        49.540    4.76      40529             3.841      -0.50
 中国联通                      14.380    5.66     159084            11.149      -0.81
 兖州煤业                       7.400   -1.60      35191             5.737      -0.91
 华能国际                      41.190    2.85       8570             7.984      -0.33
 南方航空                      15.010   -0.86      10514             2.327       1.19
 东方航空                      15.280    1.53       2917             2.369       0.39
 中芯国际                       4.110   -0.24       8045             0.637      -0.42
 
 (整理　赵红梅)
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