全球金市：金价持稳乌克兰局势带来避险支撑，静候美联储会议声明

数以百计的亲俄罗斯分离主义者周二突袭了乌克兰一个省会城市的政府建筑，并向躲避在地区总部大楼中的警察开火，令他们的反抗活动大幅升级，尽管欧美国家向俄罗斯实施了新一轮制裁。

芝加哥商业交易所集团(CME Group) 人士表示，CME正考虑对黄金和白银期货设定价格涨跌幅限制，以期能抑制过度震荡。

德意志银行 一发言人士表示，该行在找不到黄金定价席位买家的情况下已退出定价制定。在监管日益严苛的情况下，只剩四家银行制定全球黄金定盘价。

智利上诉法院已驳回暂停Goldcorp 旗下El Morro铜金矿的请求，这为该项目继续运作扫除障碍，不过当地一团体表示，将向最高法院上诉。(完)

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