《香港重要政经日程》--4月30日-5月9日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
================== 今日重要政经消息=================
4月30日（周三）
-- 公布3月份M-3货币供应。
-- 公布3月底止外汇基金总资产。
--14:30 台泥国际 股东周年大会。
--15:30 永亨银行 股东周年大会。
--16:00 鹰君集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
5月1日（周四）
-- 劳动节假期。
-- 宏利金融 公布首季业绩。
5月2日（周五）
-- 公布3月份零售销售数据。
--11:30 东亚银行 股东周年大会。
5月5日（周一）
--14:30 嘉里建设 股东周年大会。
5月8日（周四）
--13:00 上海医药 在上海举行股东周年大会。
--11:00 中国奥园 股东周年大会。
--11:00 港铁 股东周年大会。
--16:00 电讯盈科 股东周年大会。
--11:00 创兴银行 股东周年大会。
*5月9日（周五）
--15:30 恒生银行 股东周年大会。
--09:00 中石化 在北京举行股东周年大会。
--15:30 华润水泥 股东周年大会。
--10:00 远洋地产 股东周年大会。
--10:00 盈大地产 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译