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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 08:49 BJT

《香港重要政经日程》--4月30日-5月9日

================== 今日重要政经消息=================

4月30日（周三）

-- 公布3月份M-3货币供应。

-- 公布3月底止外汇基金总资产。

--14:30 台泥国际 股东周年大会。

--15:30 永亨银行 股东周年大会。

--16:00 鹰君集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

5月1日（周四）

-- 劳动节假期。

-- 宏利金融 公布首季业绩。

5月2日（周五）

-- 公布3月份零售销售数据。

--11:30 东亚银行 股东周年大会。

5月5日（周一）

--14:30 嘉里建设 股东周年大会。

5月8日（周四）

--13:00 上海医药 在上海举行股东周年大会。

--11:00 中国奥园 股东周年大会。

--11:00 港铁 股东周年大会。

--16:00 电讯盈科 股东周年大会。

--11:00 创兴银行 股东周年大会。

*5月9日（周五）

--15:30 恒生银行 股东周年大会。

--09:00 中石化 在北京举行股东周年大会。

--15:30 华润水泥 股东周年大会。

--10:00 远洋地产 股东周年大会。

--10:00 盈大地产 股东特别大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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