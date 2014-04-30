中国个股：华锐风电公司债将暂停上市，称会确保足额付息和回购

路透北京4月30日 - 中国华锐风电科技 周三公告称，因连续两年净利润为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司债券今日起停牌，暂停上市或已成定局。

不过，中国证券报同日引述华锐风电总裁刘征奇表示，公司有信心到年底前实现扭亏为盈，将回笼资金优先用于确保偿还债券的利息。

“针对今年底可能出现的债权人回售低于面值的华锐债券的情况，公司也将拿出足额的资金进行回购和付息。”他说。

年报显示，华锐去年亏损34.46亿元人民币，较2012年的5.83亿元亏损急剧扩大。不过，今年一季度亏损1.71亿元，较去年同期的2.49亿元减少。

刘征奇乐观预期的理由在于，公司预计2014年可执行订单规模同比将翻倍增长，这将成为今年全年业绩扭亏的“定海针”；此外，其海上风电优势或加速释放。

他提供的数据显示，截至2013年底，公司未使用授信额度为64.59亿元。但同时表示，之前市场普遍预期的公司大股东大连重工必要时施以援手可能性不大。

据中国风能协会统计数据，截至2013年末，华锐风电海上风电累计装机容量170兆瓦，占比40%，居于第一位；在国内风电机组海外市场拓展总规模方面则排名第二。