《中国报摘》--其他报纸重要消息4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
**上海证券报**
--曾经炙手可热的RQFII投资额度，正在遭遇大量闲置的尴尬。一些中资基金表示，市场对于RQFII投资额度有着多元化的需求，希望监管部门在RQFII投资额度使用方面，给予机构更多灵活性。
--上市券商中除太平洋证券外，其余18家券商均已披露一季度业绩报告。据统计，18家上市券商今年一季度实现营业收入总和233亿元，同比增长19.39%；实现归属于上市公司股东的净利润总和79亿元，同比增长10.27%。
--上海信托披露的2013年年报显示，2013年该公司净利润同比增长47%，达到15.9亿元，受托资产规模近2,000亿元。
**证券时报**
--国金证券 今日公告称，该公司已获证监会批准公开发行面值总额25亿元可转换公司债券，期限6年，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
--中国远洋 一季度营业收入142.09亿元，同比减少6.76%，归属上市公司股东净利润-188.01亿元，每股收益-0.18元。
**人民日报**
--29日，中国大洋矿产资源研究开发协会与国际海底管理局在京签订国际海底富钴结壳矿区勘探合同，标志着中国继2001年在东北太平洋获得7.5万平方公里多金属结核矿区、2011年在西南印度洋获得1万平方公里多金属硫化物矿区之后获得的第三块具有专属勘探权和优先开采权的富钴结壳矿区，已完成所有法律程序。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译