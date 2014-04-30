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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:01 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月30日

**上海证券报**

--曾经炙手可热的RQFII投资额度，正在遭遇大量闲置的尴尬。一些中资基金表示，市场对于RQFII投资额度有着多元化的需求，希望监管部门在RQFII投资额度使用方面，给予机构更多灵活性。

--上市券商中除太平洋证券外，其余18家券商均已披露一季度业绩报告。据统计，18家上市券商今年一季度实现营业收入总和233亿元，同比增长19.39%；实现归属于上市公司股东的净利润总和79亿元，同比增长10.27%。

--上海信托披露的2013年年报显示，2013年该公司净利润同比增长47%，达到15.9亿元，受托资产规模近2,000亿元。

**证券时报**

--国金证券 今日公告称，该公司已获证监会批准公开发行面值总额25亿元可转换公司债券，期限6年，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

--中国远洋 一季度营业收入142.09亿元，同比减少6.76%，归属上市公司股东净利润-188.01亿元，每股收益-0.18元。

**人民日报**

--29日，中国大洋矿产资源研究开发协会与国际海底管理局在京签订国际海底富钴结壳矿区勘探合同，标志着中国继2001年在东北太平洋获得7.5万平方公里多金属结核矿区、2011年在西南印度洋获得1万平方公里多金属硫化物矿区之后获得的第三块具有专属勘探权和优先开采权的富钴结壳矿区，已完成所有法律程序。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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