《焦点》欧盟祭出历来最严苛的银行压力测试，出重拳防范危机

未能通过测试的银行将给予最多九个月时间，通过向投资者募资、削减派息或出售资产等手段来弥补资本缺口。

“规定在六至九个月里修补评估结果中的资本缺口，银行通过去杠杆化方式筹资的可能性就大为受限了，”德意志银行欧洲银行业研究主管Jason Napier说。

Napier认为，这意味着银行有可能转向资本市场来弥补短缺资本，而不会出售资产。

**提高门槛**

虽然欧洲经济正在好转，但基于先前三次压力测试，都无法说服市场相信银行业者的资本水准充足，监管当局这次决定采取历来最严苛的测试。

欧洲测试造成的冲击程度要小于美国，但欧洲当局要求银行业提高优质资本的比重，以便消化压力情境下可能出现的损失。

假设情境中的经济下滑，将对银行交易帐上所有资产造成六项冲击，前次测试中只有两种冲击。

测试基准日为2013年12月，银行不得将在这之后的增资计划措施纳入应对能力。

有关压力测试图表，请点选：

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(完)