中国货币市场：月末回购利率稳中有降，宽松态势有望延续至节后

路透上海4月30日 - 五一小长假前最后一个交易日，中国银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。

交易员称，现在看来已平稳度过月末，若央行公开市场仍存呵护之意，这种相对宽松态势有望延续至节后。

另外，自上周五以来，长期资金价格重要指标--三个月期shibor 波动增加。虽然每日变动幅度有限，但已打破此前逾一个月的连续稳势。周三最新报在5.4950%，较上日降0.5个bp。

北京一银行交易员表示，今日资金面进一步走宽，可能“跨月底大家做了不少准备。小长假不长，挺好借的。”

她并认为，从本周央行因资金一度显紧马上减弱公开市场操作力度来看，节后流动性应无大碍。其他交易员也多持有较为乐观预期。

对于三个月shibor的走势，有交易员指出，在近来线下拆借资金成本也有所下行背景下，shibor走低并不意外。这或是机构对未来资金面维持较乐观预期的一种反映，但能否有更大幅度的下降，目前还不好确定。

因中国五一假期，银行间债券市场5月1日至5月3日休市，5月4日开市。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4984 2.6255 -12.71

七天 4.0960 4.1073 -1.13

14天 4.1443 4.9420 -79.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.5150 9.2350 -272.00

七天 2.0200 3.0550 -103.50

14天 2.8700 3.6000 -73.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5100 2.6700 -16.00

七天 4.1760 4.1000 +7.60

14天 4.2000 4.8800 -68.00

Shibor

其中:隔夜 2.5000 2.6040 -10.40

七天 4.1340 4.0738 +6.02

三个月 5.4950 5.5000 -0.50