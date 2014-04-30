中国货币市场：月末回购利率稳中有降，宽松态势有望延续至节后

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 五一小长假前最后一个交易日，中国银行间市场流动性进一步显宽，隔夜和七天期回购加权利率周三稳中有降，14天期品种则大挫近80个基点(bp)，与七天期点差缩至不足10个bp。
交易员称，现在看来已平稳度过月末，若央行公开市场仍存呵护之意，这种相对宽松态势有望延续至节后。
另外，自上周五以来，长期资金价格重要指标--三个月期shibor 波动增加。虽然每日变动幅度有限，但已打破此前逾一个月的连续稳势。周三最新报在5.4950%，较上日降0.5个bp。
北京一银行交易员表示，今日资金面进一步走宽，可能“跨月底大家做了不少准备。小长假不长，挺好借的。”
她并认为，从本周央行因资金一度显紧马上减弱公开市场操作力度来看，节后流动性应无大碍。其他交易员也多持有较为乐观预期。
对于三个月shibor的走势，有交易员指出，在近来线下拆借资金成本也有所下行背景下，shibor走低并不意外。这或是机构对未来资金面维持较乐观预期的一种反映，但能否有更大幅度的下降，目前还不好确定。
因中国五一假期，银行间债券市场5月1日至5月3日休市，5月4日开市。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4984 2.6255 -12.71
七天 4.0960 4.1073 -1.13
14天 4.1443 4.9420 -79.77
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.5150 9.2350 -272.00
七天 2.0200 3.0550 -103.50
14天 2.8700 3.6000 -73.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 2.6700 -16.00
七天 4.1760 4.1000 +7.60
14天 4.2000 4.8800 -68.00
Shibor
其中:隔夜 2.5000 2.6040 -10.40
七天 4.1340 4.0738 +6.02
三个月 5.4950 5.5000 -0.50
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译