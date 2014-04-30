中国票据市场：买需不减抵销转贴利率月末走升压力，节后有望稳中有降

路透上海4月30日 - 中国票据市场转贴价格本周变化不大，因部分银行扩充贷款压力支撑买需，抵销价格月末惯性上涨动能。目前信贷规模对票据业务的束缚较弱，而资金的主导地位较强。若流动性宽松局面能够延续，节后转贴利率有望稳中有降。

银行间货币市场本周虽然一度显紧，但在公开市场正回购操作缩量安抚后，整体仍维持相对宽松局面。今日主要回购加权利率均下行，其中14天品种 跌逾70个基点(bp)。

华南一地方性银行交易员表示，出于扩充信贷规模考虑，直至月末该行一直在收票，但票源有限导致成交不多，价格则较上周变化不大。

他并指出，“现在票据主要就看资金，5月应该不会有太大起伏。感觉价格会稳步下行，但幅度不好说。”

因中国五一假期，银行间市场5月1日至5月3日休市，5月4日开市。

另一银行交易员补充说，虽然对节后资金面持乐观预期者居多，但去年6月“钱荒”阴影仍在，谨慎起见，较短期限票据更受青睐。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周三 5.1628/5.0749 5.3738/5.2538 5.8210/5.6378

上周五 5.2964/5.2017 5.4905/5.3763 5.9110/5.7524

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变动 -13.36bp/-12.68bp -11.67bp/-12.25bp -9.00bp/-11.46bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.04781%，上周五为5.1681%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。