港报社评：「净网」虽师出有名，「网控」终师老无功--信报4月30日

内地的「净网」行动一波接一波，最新一轮受到扫荡的是活跃用户多达3亿的视频播放平台迅雷云播，这是继流行视频播放软件快播日前被调查后，又一提供中外电影剧集的知名「看片利器」，在雷厉风行的「扫黄打非」运动中宣告「倒下」，显示中共在全面控制互联网的内容上步步进迫，从箝制言论自由、管束思想意识，到防抑谣传妄语、整顿道德文化，以达维稳之效。

中国最近大半年以来的「净网」行动，以打击网络谣言、扑灭色情淫亵及盗版资讯为出师之名，更予人具合法性、正当性和必要性之感，也使其他旨在箝制思想言论自由的网络管控专制手段得到淡化，有助转移公众视线，减少国际社会的侧目和责难。

当局以打击谣言出发，公众无可非议，只是当打压行动扩大化，乃至上纲上线，变成清除异见、整肃异己的网上「白色恐怖」，制造寒蝉效应，则是过犹不及，另有文章了。

在没有一套完整并合情合理的互联网法规例则之下，单靠行政命令推动一连串的「净网」举措，不禁令人担心执法尺度无所依据，恐「沙尘滚滚、杀错良民」；且「净网」乃以运动方式开展，往往突如其来，无迹可寻，无论是网络企业还是万千网民，皆无所适从。

科网企业对整体经济所占的比重日增，以箝制舆论政见、管控意识形态为最终目的之「净网」运动，既不合民主开放的世界潮流，也有违经济规律，须与国际接轨的中国，若不能在监控互联网的问题上改弦易辙，对国家的发展必然利少弊多，弄巧反拙。