全球经济：拉美地区今年成长率料为2.7%--联合国

路透圣地亚哥4月29日 - 联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)周二调降对该地区今年经济成长预估，因区域内最大经济体巴西和墨西哥的动力不如预期。

该地区今年成长率料为2.7%，虽略高于去年的2.5%，但比去年12月所预估的成长3.2%大幅下降。

拉美及加勒比地区极度依赖石油、金属及谷物出口，ECLAC说，全球市场不确定性将继续给本区域构成压力。

ECLAC说，发达国家的活动指标已在好转。

“然而，必须谨慎看待本地区主要贸易伙伴中国的情况，中国今年订下的最低成长率目标是7%。”

ECLAC还说，巴西今年经济成长率料为2.3%，持平于去年。

拉美第二大经济体墨西哥，2014年成长率料有3%，从去年的1.1%回升。

ECLAC去年12月对巴西和墨西哥今年成长率的预估值分别是2.6%和3.5%。

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