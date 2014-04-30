港报社评：内地楼控稍松，中央莫头痛医头--经济日报4月30日

一是经济炸弹。房地产是内地经济主要引擎，逾20%固定资产投资来自房地产。楼市急爆除将波及建筑、水泥、钢铁等多个行业，加剧经济下行风险外，更势冲击中央最重视的就业稳定。 二是金融炸弹。内地地方政府近半财政收入来自卖地，且金融体系更有大量资金流向房地产业。内地楼市跌势一旦扩大，势冲击地方债、推高房企债务违约风险，威胁内地金融稳定。 中央提出楼市要双向调控，显然因北、上、广等一綫大城市楼价仍居高不下，要继续限购、限贷力压，但部分中小城市楼价下行压力渐加剧，楼控要松一松，以免当地楼市急爆。惟此恐头痛医头，对中央以市场为导向的改革方向，恐惹不利影响。 一方面，中央若打开楼控缺口，为楼价趋跌的城市松绑，其他楼价仍高企的大城市，很可能借故亦要求中央松绑，令楼控一放就乱。另一方面，市场更恐接收错误讯号，认为中央对楼市投鼠忌器，不许楼价跌，令地方政府与投机者更肆意谷楼泡。 楼市绑架经济已成内地顽疾，愈迟拆解，爆破时的冲击势更剧烈。拆弹的关键，在于中央必须对楼市展示更清晰态度，如怎样研判现时内地楼泡程度、怎样为楼市挤走泡沫，以至房地产业在未来经济、社会发展上要如何定位等。