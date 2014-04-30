美国个股：游戏迷的福音，微软Xbox One游戏机将于9月在中国开售

路透旧金山4月29日 - 微软 周二表示，该公司将透过与中国网络电视企业百视通 的合作，9月开始在中国销售Xbox One视频游戏机。

微软在声明中称，这样的合作关系还将启动一项计划，即帮助开发企业在中国和其他销售该款游戏机的市场创造、出版及销售Xbox One游戏。

去年9月微软及百视通建立了一家合资企业，向“家庭游戏及相关服务”投资了2.37亿美元。百视通是上海东方传媒（集团）有限公司的子公司。

上海市政府上周表示，微软、索尼 和任天堂 等游戏机生产企业可以在上海自贸区通过“外国投资企业”在中国生产和销售游戏机。

中国曾在2000年对游戏机实施禁令，称因对中国年轻人的心理健康产生负面影响。不过今年1月暂时解除了这一禁令。(完)