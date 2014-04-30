美国个股：游戏迷的福音，微软Xbox One游戏机将于9月在中国开售

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透旧金山4月29日 - 微软 周二表示，该公司将透过与中国网络电视企业百视通 的合作，9月开始在中国销售Xbox One视频游戏机。
微软在声明中称，这样的合作关系还将启动一项计划，即帮助开发企业在中国和其他销售该款游戏机的市场创造、出版及销售Xbox One游戏。
去年9月微软及百视通建立了一家合资企业，向“家庭游戏及相关服务”投资了2.37亿美元。百视通是上海东方传媒（集团）有限公司的子公司。
上海市政府上周表示，微软、索尼 和任天堂 等游戏机生产企业可以在上海自贸区通过“外国投资企业”在中国生产和销售游戏机。
中国曾在2000年对游戏机实施禁令，称因对中国年轻人的心理健康产生负面影响。不过今年1月暂时解除了这一禁令。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译