台湾股市：跨市场宝岛指数下周发布，将成衡量台股脉动指标

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾证交所周三表示，将与柜台买卖中心于5月5日(下周一)发表跨市场指数--“宝岛股价指数”。该具高度代表性的全集合指数，涵盖上市及上柜1,400余支成分股票，将作为衡量台湾整体证券市场脉动的指标。
证交所并指出，下阶段将依据不同产业及主题，编制成分股订有筛选条件、较适合投资需求的部分集合指数，使指数系列更完整。
证交所称，台湾证券市场区分为上市及上柜市场，分别编制加权股价指数 及柜买指数 。目前市场参与者虽可将两市场的市值、成交值、上市柜公司家数等合并计算，以了解整体证券市场概况，但却无相对应指数作为参考，因此开发该跨市场指数。
证交所总经理林火灯日前接受路透专访时称，宝岛指数涵盖成分股的总市值将会自24兆(万亿)台币扩增为27兆。 (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译