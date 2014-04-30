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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:30 BJT

台湾股市：跨市场宝岛指数下周发布，将成衡量台股脉动指标

路透台北4月30日 - 台湾证交所周三表示，将与柜台买卖中心于5月5日(下周一)发表跨市场指数--“宝岛股价指数”。该具高度代表性的全集合指数，涵盖上市及上柜1,400余支成分股票，将作为衡量台湾整体证券市场脉动的指标。

证交所并指出，下阶段将依据不同产业及主题，编制成分股订有筛选条件、较适合投资需求的部分集合指数，使指数系列更完整。

证交所称，台湾证券市场区分为上市及上柜市场，分别编制加权股价指数 及柜买指数 。目前市场参与者虽可将两市场的市值、成交值、上市柜公司家数等合并计算，以了解整体证券市场概况，但却无相对应指数作为参考，因此开发该跨市场指数。

证交所总经理林火灯日前接受路透专访时称，宝岛指数涵盖成分股的总市值将会自24兆(万亿)台币扩增为27兆。 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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