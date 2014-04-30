路透调查：美国上周原油库存料增至纪录高位，汽油库存料减少

标题新闻：美国众议院议长莱恩称美国必须保留对朝鲜动武的选项，但除非迫不得已否则不希望使用
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路透4月28日 - 路透周二对八名分析师进行的访查显示，美国上周商业原油和油品库存料增加，达到有此记录30多年以来的最高水平。
美国能源资料协会(EIA)公布库存报告前进行的调查显示，分析师平均预期4月25日止当周原油库存增加240万桶，达到3.977亿桶，为EIA自1982年开始记录该数据以来的最高水平。库存增长主要集中在墨西哥湾沿岸地区。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国上周原油库存增加300万桶。
分析师估计，上周汽油库存减少60万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存上升60万桶。
调查显示，炼厂产能利用率预计上升0.4个百分点。此前一周的产能利用率增加2.2个百分点至91%。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 白云)
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