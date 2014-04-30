港报社评：鹰派当道政改前路艰困中央应与鸽派实质商讨--明报4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
政改首阶段谘询由左右两极的鹰派主导，中间温和的鸽派被挤压，若不扭转这个局面，不单政改极有可能泡汤，社会稳定也遭到冲击，建制阵营与民主阵营的中间温和鸽派有必要团结起来，争取话语权，透过理性讨论，为政改寻求妥协空间。
泛民鸽派的困境，主导政改的中央和特区政府要负一定的责任。首阶段谘询，学者和团体提出没有公民提名的温和方案，却被批评为削弱了提委会职能、不符合均衡参与原则等，不一而足。总之，泛民鸽派方案的遭遇，不仅使提出温和方案的政党、学者、团体沮丧，更且壮大了泛民鹰派。
各方面要做出努力，扭转政改被左右两翼激进和强硬的鹰派主导的局面。首先，提出温和方案的学者，应该争取社会更多人认同温和方案；他们应该号召更多中间理性力量站出来，整合出一套具体方案，争取政改话语权。
另一方需要努力的是特区政府，特别是主持政改谘询的3人组，他们应该向中央陈以利害，要求中央出手煞住一些似是而非、颠三倒四的论调，以免破坏了讨论氛围。只有激进与保守势力被挤压，政改才较有机会回归理性讨论。
最需要努力的是中央。中央在政改取态愈趋强硬，一直在迫使泛民阵营舍弃公民提名。中央应该选择与泛民鸽派开展实质讨论，共同为政改合理安排找出路，避免出现「零和结局」而把香港推向沉沦的深渊。
香港前途处于十字路口，中间力量应该迎难而上，挑起重担，为香港前途呐喊；中央要展示以大事小的胸怀，从香港实际出发，让香港实施真普选，重拾全面发展的政治动力。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译