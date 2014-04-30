港报社评：鹰派当道政改前路艰困中央应与鸽派实质商讨--明报4月30日

政改首阶段谘询由左右两极的鹰派主导，中间温和的鸽派被挤压，若不扭转这个局面，不单政改极有可能泡汤，社会稳定也遭到冲击，建制阵营与民主阵营的中间温和鸽派有必要团结起来，争取话语权，透过理性讨论，为政改寻求妥协空间。

泛民鸽派的困境，主导政改的中央和特区政府要负一定的责任。首阶段谘询，学者和团体提出没有公民提名的温和方案，却被批评为削弱了提委会职能、不符合均衡参与原则等，不一而足。总之，泛民鸽派方案的遭遇，不仅使提出温和方案的政党、学者、团体沮丧，更且壮大了泛民鹰派。

各方面要做出努力，扭转政改被左右两翼激进和强硬的鹰派主导的局面。首先，提出温和方案的学者，应该争取社会更多人认同温和方案；他们应该号召更多中间理性力量站出来，整合出一套具体方案，争取政改话语权。

另一方需要努力的是特区政府，特别是主持政改谘询的3人组，他们应该向中央陈以利害，要求中央出手煞住一些似是而非、颠三倒四的论调，以免破坏了讨论氛围。只有激进与保守势力被挤压，政改才较有机会回归理性讨论。

最需要努力的是中央。中央在政改取态愈趋强硬，一直在迫使泛民阵营舍弃公民提名。中央应该选择与泛民鸽派开展实质讨论，共同为政改合理安排找出路，避免出现「零和结局」而把香港推向沉沦的深渊。

香港前途处于十字路口，中间力量应该迎难而上，挑起重担，为香港前途呐喊；中央要展示以大事小的胸怀，从香港实际出发，让香港实施真普选，重拾全面发展的政治动力。