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市场报道 | 2014年 4月 30日 星期三 09:42 BJT

美国政经：参议院金融委员会批准费舍尔任美联储副主席等三项提名

路透华盛顿4月30日 - 美国参议院金融委员会周二批准三位提名人选进入美国联邦储备理事会(美联储/FED)，包括费舍尔(Stanley Fischer)担任美联储副主席。这是美联储理事会补充人员的重要一步。

该委员会还批准前美国财政部官员布雷纳德(Lael Brainard)和现任美联储理事鲍威尔的提名，后者获得续任提名。全部三位提名人选均获一致通过。

目前，提名人选将交由参议院全体投票最后确认。参议院尚未正式确定日期。

知情人士称，三位人选预计将在5月底的阵亡将士纪念日参议院休会期前得到确认。不过，尚不清楚民主党和共和党是否会就日程达成一致。

即使如分析师普遍预期那样，费舍尔、布雷纳德和鲍威尔的提名获得确认，美联储在史坦离任后仍将留下两个空缺席位。据称，美国总统奥巴马正在考虑让社区金融专家来填补空缺之一。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
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