港报社评：幼园一人一位，免生学位「慌」--星岛日报4月30日

教育局公布今年开始实施幼稚园收生新机制，利用学券计画资格证明书，来减少家长为同一名子女霸占多所幼园学位的情况，避免造成「学位不足」的虚惊和民怨。数年前大量跨境学童报读北区幼稚园，一些学校出现大量家长和亲友通宵排队领取报名表的「盛况」，导致区内家长唯恐无法报名。

除了排队效应，还有另一个导致「学位荒」假象的因素。不少家长为子女报读多所幼稚园，以保万无一失。这样，不少幼稚园在开学时才发现有不少空缺待填补。

教育局后来得到北区和大埔全区幼稚园同意，推行注册信制度，每个「准幼稚园生」要凭由教育局发出的注册信留位，透过一人一信来确保一人一位。今年当局决定把类似制度推行至全港，不过由学券证明书来取代注册信制度。

家长在今夏就要申请学券证明书，年底会收到幼稚园取录通知，明年一月交费留位，学校就可以提早知道有多少空位供后补收生，不待开学后才张罗。

不过，对于不接受学券的百多所幼稚园，教育局只能吁请参加，当中不愁收生的顶尖名校，看不到有甚么诱因参与计画。因此，家长为子女在一所非牟利幼稚园留位之外，还可以再在牟利幼园留位。新安排虽然不能完全杜绝「一人占多位」，至少可以收大减之效。

此外，针对家长通宵轮候报名表的问题，教育局呼吁全港幼稚园无限量派表，无论派表和面试都不用先到先得的办法。不过，如果学校没有明确的面试筛选准则，一些家长可能继续采用早取表格和早交表格的策略，以表诚意及避免失却面试机会，学校还需要多放心思完善机制。