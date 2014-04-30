港报社评：幼园一人一位，免生学位「慌」--星岛日报4月30日

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
教育局公布今年开始实施幼稚园收生新机制，利用学券计画资格证明书，来减少家长为同一名子女霸占多所幼园学位的情况，避免造成「学位不足」的虚惊和民怨。数年前大量跨境学童报读北区幼稚园，一些学校出现大量家长和亲友通宵排队领取报名表的「盛况」，导致区内家长唯恐无法报名。
除了排队效应，还有另一个导致「学位荒」假象的因素。不少家长为子女报读多所幼稚园，以保万无一失。这样，不少幼稚园在开学时才发现有不少空缺待填补。
教育局后来得到北区和大埔全区幼稚园同意，推行注册信制度，每个「准幼稚园生」要凭由教育局发出的注册信留位，透过一人一信来确保一人一位。今年当局决定把类似制度推行至全港，不过由学券证明书来取代注册信制度。
家长在今夏就要申请学券证明书，年底会收到幼稚园取录通知，明年一月交费留位，学校就可以提早知道有多少空位供后补收生，不待开学后才张罗。
不过，对于不接受学券的百多所幼稚园，教育局只能吁请参加，当中不愁收生的顶尖名校，看不到有甚么诱因参与计画。因此，家长为子女在一所非牟利幼稚园留位之外，还可以再在牟利幼园留位。新安排虽然不能完全杜绝「一人占多位」，至少可以收大减之效。
此外，针对家长通宵轮候报名表的问题，教育局呼吁全港幼稚园无限量派表，无论派表和面试都不用先到先得的办法。不过，如果学校没有明确的面试筛选准则，一些家长可能继续采用早取表格和早交表格的策略，以表诚意及避免失却面试机会，学校还需要多放心思完善机制。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译