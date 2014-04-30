新债招标：台湾台电三年期无担债以1.10%定价，高于预期

路透台北4月30日 - 台湾最大公司债发行单位--台电周三表示，本次无担保公司债标售三年券得标利率为1.10%，高于市场预估的1.01-1.05%，发行金额18亿台币。

台电并指出，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.75%与1.95%，发行金额各为54亿、18亿及78亿台币。台电本次公司债总共发行168亿台币，高于120亿台币的预期发行金额。

反核人士上周末举行连串的反核活动。台湾总统马英九与执政党县市首长开会讨论后，表示核四(台湾第四座核电厂)已完工的一号机组将只进行安检，安检后封存待公投决定是否运转；未完工的二号机组将停工不追加预算。此令市场担忧台电可能走向破产之途。

不过金管会主委曾铭宗周三表示，台电公司债交易情形稳定，“台电是国营事业，是整个政府在支撑。”

路透先前调查显示，六家承销商预估本次台电五年期得标利率约在1.315-1.36%附近；七年期得标利率在1.65-1.70%；10年期得标利率在1.85-1.90%。 惟该调查是在核四争议事件前完成。

台电前次是在2月标售公司债，当时三年券以1.10%定价，五年、七年与10年券得标利率分别为1.40%、1.74%与1.92%，发行总金额为156亿台币。

台电由于为百分之百国营，且为独占的电力事业，评等优良，发行利率也是公司债市场最主要的参考指标。标准普尔转投资的中华信评已表示，授予台湾电力股份有限公司（台电；twAAA／负向／twA-1+）的评等，将不会受到政府宣布核四厂停工决定的影响。 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯/张喜良)