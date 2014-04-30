港报社评：谘询将结束，社会达两共识--文汇报4月30日

为期5个月的政改谘询将于本周六结束，署理行政长官林郑月娥昨日表示，政府至今接获超过3.6万份意见书，初步得出两个较清晰及明确的共识：一是市民对「一人一票」在2017年普选特首的期望殷切；二是主流意见都重视依法办事，认为应按照基本法和全国人大常委会相关决定落实普选。经过近5个月的谘询，社会各界达成期待如期依法落实普选的共识。

港人非常重视依法办事，主流意见认为，既然普选特首是来自基本法，香港就应该按照基本法和全国人大常委会相关决定来落实，法律理据非常明确。特区政治体制的设计，关系到国家对香港主权的体现和对香港的基本方针政策的贯彻落实，因此普选方案必须严格按照基本法和人大决定，提委会的「广泛代表性」须沿用选委会的4大界别组成，提委会性质是机构提名，「按民主程序」提名的结果必须反映提委会「集体意志」。

政改谘询期已近尾声，谘询期间有些人硬要离开法律规范另搞一套，包括提出「公民提名」、「政党提名」、「三轨提名」等明显违反基本法和人大常委会决定的方案，不仅无助凝聚共识，更制造诸多的争议，浪费时间和精力，已无再存在的价值。

大律师公会明确否定「公民提名」和「政党提名」，指出基本法清晰明确表明行政长官候选人提名权力只属于提名委员会。林郑月娥指出，大律师公会这个意见与政府法律观点非常脗合。实际上，公会的这个意见不仅符合基本法和人大决定，而且也是许多政党、团体和社会人士提出的政改意见和方案的主流意见。