法国经济：议会通过撙节方案，以期达成欧盟减赤目标

路透巴黎4月29日 - 法国国会议员周二投票通过500亿欧元撙节方案，以期达成欧盟要求削减赤字的目标；但高弃权率则显示社会党所领导的政府内部出现不小的反对声浪。

法国国民议会以265票对232票投票通过2015-2017年“稳定方案”。这项方案将送交欧盟执委会核准通过。

67名议员拒绝投票，其中包括41名社会党议员，如此高的弃权率显示内部的反对声浪颇大；于此同时，总理瓦尔斯(Manuel Valls)力图推动改革振兴经济，同时达成缩减赤字的目标。

除了紧缩公共支出以外，这项撙节方案将冻结一年退休及社会福利，在2017年前多数公职人员薪资并将冻涨。