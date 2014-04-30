金属期市：期铜因中国信贷环境收紧而微升，市场准备迎接数据和假期

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
因公共假日，上海市场将在周四和周五休市，LME将在下周一休市。
美国4月消费者信心下滑，但仍接近六年高位；同时2月房价上涨，暗示经济在经历冬季的沉寂后，继续显现成长势头。
美国4月就业料创五个月最快增长，失业率或下滑，显示经济在冬季颓势过后的强劲动能。4月就业数据将在周五发布。
路透综合12位分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至50.5，为连续第二个月小幅回升，预示经济在微刺激措施下呈现出止跌企稳迹象。不过，制造业减速可能持续，受房地产降温和结构改革影响。中国将在周四发布4月制造业报告。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 徐文焰/朱晓军；审校 杜明霞/戴素萍)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译