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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:36 BJT

金属期市：期铜因中国信贷环境收紧而微升，市场准备迎接数据和假期

因公共假日，上海市场将在周四和周五休市，LME将在下周一休市。

美国4月消费者信心下滑，但仍接近六年高位；同时2月房价上涨，暗示经济在经历冬季的沉寂后，继续显现成长势头。

美国4月就业料创五个月最快增长，失业率或下滑，显示经济在冬季颓势过后的强劲动能。4月就业数据将在周五发布。

路透综合12位分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微升至50.5，为连续第二个月小幅回升，预示经济在微刺激措施下呈现出止跌企稳迹象。不过，制造业减速可能持续，受房地产降温和结构改革影响。中国将在周四发布4月制造业报告。 (完)

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(编译 徐文焰/朱晓军；审校 杜明霞/戴素萍)
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