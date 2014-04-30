中国新股：吉祥航空拟发至多2亿A股，筹资用于购空客飞机--预披露

路透上海4月30日 - 继春秋航空之后，中国另一家民营航空公司--上海吉祥航空股份公司周二晚间刊登预披露材料，包括新股发行和老股转让在内，公司拟发行至多2亿A股，筹集资金全部用于购买空中客车飞机。

周二晚间，共有12家公司刊登预披露材料，使“预披露大军”扩容到156家。最新预披露公司中，除吉祥航空外，还有民营医药连锁零售企业老百姓大药房、南方航空 参股的南航集团文化传媒股份公司。

吉祥航空预披露材料显示，控股股东均瑶集团转让老股数量不超过4,000万股。新股发行所募集资金将用于引进空中客车A320系列飞机和两台备用发动机，计划投入募集资金19.81亿元。

国内航空市场由南航、东航和国航三大航空集团公司占主导地位，而类似春秋航空、吉祥航空等民营航空均采取错位竞争，以低成本和服务取胜。例如在机型选择上，吉祥航空的机队以A320系列飞机为主，坚持年轻机构和统一机型策略，有效降低成本。

吉祥航空本次首次公开发行（IPO）的主承销商为国泰君安证券，拟上市地为上海证交所。

此前，中国首家民营航空公司春秋航空亦刊登预披露材料，拟公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元，其主承销商为瑞银证券。