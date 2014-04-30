中国新股：吉祥航空拟发至多2亿A股，筹资用于购空客飞机--预披露

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透上海4月30日 - 继春秋航空之后，中国另一家民营航空公司--上海吉祥航空股份公司周二晚间刊登预披露材料，包括新股发行和老股转让在内，公司拟发行至多2亿A股，筹集资金全部用于购买空中客车飞机。
周二晚间，共有12家公司刊登预披露材料，使“预披露大军”扩容到156家。最新预披露公司中，除吉祥航空外，还有民营医药连锁零售企业老百姓大药房、南方航空 参股的南航集团文化传媒股份公司。
吉祥航空预披露材料显示，控股股东均瑶集团转让老股数量不超过4,000万股。新股发行所募集资金将用于引进空中客车A320系列飞机和两台备用发动机，计划投入募集资金19.81亿元。
国内航空市场由南航、东航和国航三大航空集团公司占主导地位，而类似春秋航空、吉祥航空等民营航空均采取错位竞争，以低成本和服务取胜。例如在机型选择上，吉祥航空的机队以A320系列飞机为主，坚持年轻机构和统一机型策略，有效降低成本。
吉祥航空本次首次公开发行（IPO）的主承销商为国泰君安证券，拟上市地为上海证交所。
此前，中国首家民营航空公司春秋航空亦刊登预披露材料，拟公开发售及股东出让股份合计的规模不超过1亿股，募集资金投向购买不超过九架空中客车A320飞机和三架A320模拟机等，预计投入募集资金25.3亿元，其主承销商为瑞银证券。
按照证监会新修订的IPO审核流程，发行监管部在正式受理后即安排预先披露，随后还将有反馈、初审、发审会等多个审批环节。证监会新闻发言人张晓军稍早预计，6月底前估计600多家待审IPO企业基本全部刊登预披露材料，但这并非新股审核和发行上市节奏。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译