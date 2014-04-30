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货币新闻 | 2014年 4月 30日 星期三 09:39 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米合约小跌，自三周高点回落

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 714.50 -2.00 -0.28% +0.85% 696.19 63

CBOT玉米 520.75 -0.75 -0.14% +1.36% 503.38 71

CBOT大豆 1517.00 -0.25 -0.02% +1.13% 1462.19 68

CBOT稻米 $15.54 -$0.01 -0.03% +1.07% $15.53 68

美国原油 $100.48 -$0.80 -0.79% -0.36% $101.54 34

汇率

欧元/美元 $1.381 $0.000 -0.02% -0.30%

美元/澳元 0.928 0.002 +0.16% +0.28%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 孙茉莉/徐文焰/王兴亚)
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