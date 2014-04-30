芝加哥期市：CBOT玉米合约小跌，自三周高点回落

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 714.50 -2.00 -0.28% +0.85% 696.19 63
CBOT玉米 520.75 -0.75 -0.14% +1.36% 503.38 71
CBOT大豆 1517.00 -0.25 -0.02% +1.13% 1462.19 68
CBOT稻米 $15.54 -$0.01 -0.03% +1.07% $15.53 68
美国原油 $100.48 -$0.80 -0.79% -0.36% $101.54 34
汇率
欧元/美元 $1.381 $0.000 -0.02% -0.30%
美元/澳元 0.928 0.002 +0.16% +0.28%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 孙茉莉/徐文焰/王兴亚)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。