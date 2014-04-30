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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:43 BJT

日本股市：早盘因企业亮丽财测而上扬，关注日央行政策动向

路透东京4月30日 - 日本股市周三上扬，部份国内企业发布令人振奋的财务预测，且华尔街股市上涨，均支撑盘势；投资人并观望日本央行决策会议的动向。

尽管鲜有市场人士认为央行周三会放宽政策，但多数人认为今年稍晚将推出刺激措施。他们将细究央行的经济月报，及央行总裁黑田东彦记者会中对推出时机所作的任何暗示。

日经指数 上涨0.7%，至14,391.04点。日股周二因假期而休市。

京瓷 及三菱电机 因发布乐观财测，分别上涨3.4%及3.3%。

日圆/美元贬至三周低位，亦促使汽车类股领先上涨。(完) (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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