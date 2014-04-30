更正-离岸人民币：KfW银行两年债以1.375%定价，为首支法兰克福债

(更正：内文首段“10亿美元”有误，应为“10亿元人民币”)

路透香港4月30日 - 首支法兰克福挂牌的人民币债券周二晚间公布发售结果，德国政府持有的开发银行KfW两年期债券最终以1.375%定价，与指导利率相同，共发行10亿元人民币。

在中德两国积极建立清算机制之际，此支高等级债券为法兰克福离岸业务开先河。

汤森路透旗下IFR引述德意志银行主管Dirk Schmitz指出，“法兰克福将是欧元区的离岸清算中心，这令德国实体经济清算及使用人民币作为贸易结算更为容易，并进一步加强中德的经济联系。”

中德两国已在3月底签定谅解备忘录，预计第二季底前确定法兰克福清算行。欧洲的离岸中心正在快速建置，除了德国外，作为全球重要外汇交易中心的伦敦也已签定清算协议的谅解备忘录，伦敦去年已签定规模2,000亿元双边货币互换协议，以及800亿元的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。

该批债券由联邦政府担保，发行人评级为：穆迪Aaa/标普AAA/惠誉AAA。5月12日发行，2016年5月12日到期。承销商为：Commerzbank AG，德意志银行。（完） (记者 赵红梅/李珊珊; 审校 张喜良)