更正-离岸人民币：KfW银行两年债以1.375%定价，为首支法兰克福债

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
(更正：内文首段“10亿美元”有误，应为“10亿元人民币”)
路透香港4月30日 - 首支法兰克福挂牌的人民币债券周二晚间公布发售结果，德国政府持有的开发银行KfW两年期债券最终以1.375%定价，与指导利率相同，共发行10亿元人民币。
在中德两国积极建立清算机制之际，此支高等级债券为法兰克福离岸业务开先河。
汤森路透旗下IFR引述德意志银行主管Dirk Schmitz指出，“法兰克福将是欧元区的离岸清算中心，这令德国实体经济清算及使用人民币作为贸易结算更为容易，并进一步加强中德的经济联系。”
中德两国已在3月底签定谅解备忘录，预计第二季底前确定法兰克福清算行。欧洲的离岸中心正在快速建置，除了德国外，作为全球重要外汇交易中心的伦敦也已签定清算协议的谅解备忘录，伦敦去年已签定规模2,000亿元双边货币互换协议，以及800亿元的人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度。
该批债券由联邦政府担保，发行人评级为：穆迪Aaa/标普AAA/惠誉AAA。5月12日发行，2016年5月12日到期。承销商为：Commerzbank AG，德意志银行。（完） (记者 赵红梅/李珊珊; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译