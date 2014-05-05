《中国债券市场每日交易备忘》--5月5日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行至多60亿元人民币一年期固息债10:00-11:00招标，票面利率4.50% 大唐集团50亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和工行主承 上海电气集团总公司20亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，交行和工行主承 中国铝业 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 深圳华强集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行和农行主承 新疆中泰集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 中电投贵州金元集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行主承 上海临港经济发展集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和工行主承 云南省能源投资集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中行主承 宁波富邦控股集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，浙商银行和华夏银行主承 国电南自 6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农行主承 南山开发集团18亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，招行和工行主承 中电投集团50亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，光大银行主承 中国建筑第五工程局2亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，建行和中信建投证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国电电力 45亿元九个月期超短融011419004，票面利率4.85% 启东华虹电子3亿元一年期短融041451027，票面利率7.30% 财政部260亿元20年期固息国债140009，票面利率4.77% 天津北辰区建设开发13亿元七年期固息债1480064，票面利率7.00% 海航资本控股8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480153，票面利率8.00% 江苏金灌投资发展集团10亿元七年期固息债1480173，票面利率7.90% 张家界经济发展投资10亿元七年期固息债1480189，票面利率7.80% 克拉马依市城市建投14亿元七年期固息债1480227，票面利率7.15% 北京昌鑫建设投资20亿元七年期固息债1480233，票面利率6.74% 潜江城投15亿元七年期固息债1480235，票面利率8.38% 泰州姜堰区鑫源建设10亿元六年期固息债1480239，票面利率8.50% 中国电力投资集团20亿元15年期固息债1480264，票面利率6.10% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元三年期增发债140424，发行价100.99元 农发行50亿元两年期固息债140432，票面利率5.00% 宁国国资13亿元七年期固息债1480192，票面利率8.70% 奉化投资10亿元七年期固息债1480204，票面利率7.80% 常熟交通公有资产23亿元七年期固息债1480271，票面利率7.00% 三井住友银行(中国)10亿元两年期固息债1426001，票面利率5.80% 合肥建设投资控股集团45亿元10年期固息债1480170，票面利率7.20% 柳州市龙建投资发展18亿元10年期固息债1480272，票面利率8.28% 合肥工业投资控股5亿元四年期投资人选择权(3+1)小微债1480250，票面利率7.30% 湖州西塞山开发建设10亿元七年期固息债1480274，票面利率7.80% 杭州交通投资集团6亿元一年期短融 金隅股份 10亿元一年期短融 苏州城投20亿元七年期中票 武汉商联集团3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国开16 010216付息 特别国债05 0700005付息 农发08 080408付息 附息国债27 090027付息 龙湖债 098073付息 进出01 100301付息 泰达MTN2 1082090付息 冀中MTN2 1082092付息 蒙奈伦债 1180105付息 浙小商MTN1 1182145付息 凯迪MTN1 1182146付息 福耀MTN1 1182147付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国国务院常务会议决定，目前中国外贸形势严峻复杂，外贸发展不仅对稳增长、保就业至关重要，将部署 有关工作支持外贸稳定增长和优化结构,并推出新措施保证高校毕业生就业。 --最新数据显示中国房价涨幅持续放缓并已显现下行迹象。中国指数研究院公布的4月百城新建住宅均价同环比 涨幅均连续第四个月收窄，而易居一手房价格288指数环比则在连升21个月后首次出现微跌。 今日公布4月汇丰制造业PMI终值 (4月初值48.3) 5/7公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/丁淑琴；审校 吴芳/边竞)