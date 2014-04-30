更正-《热点透视》万洲国际叫停IPO虽面子难堪，实是两害相权取其轻

(更正：因译文有误，内文第四段应为“辉山乳业...发股筹资13亿美元”，非“130亿美元”)

撰稿 Una Galani 编译 王冠中

路透香港4月29日 - 终究还是破局了。万洲国际推迟了香港上市计划，因投资人无法接受其价格，尽管这家中国猪肉生产商此前已将筹资规模削减逾半至13亿美元。推迟上市计划，可以给原名双汇国际的万洲更多时间来整合美国子公司Smithfield，或许算是两害相权取其轻的结果。

万洲的私募股权股东太过贪心，导致29家投资银行连规模缩减后的股份也卖不出去。根据路透Breakingviews的分析，以定价区间的低端来计算，首次公开发行(IPO)对Smithfield的估值，比万洲不到八个月前收购该公司的价格超出了21%。

这种明显膨胀的做法令投资人不悦，且投资人也反对给两位高管发放高额股票奖励。尽管万洲缩减了发股规模，但是碍于香港上市规定，并没有调降定价区间。

当前的股东已承诺不会在缩减后的IPO计划中出售现有股票。若继续推行上市计划，会让投资人担心中国私募股权基金手中持有的股票过剩--鼎晖投资和新天域资本合计持有万洲40.5%的股权。风险就是，万洲可能面临和辉山乳业 相同的命运。辉山乳业去年9月上市发股筹资13亿美元，而其股价目前较发行价低38%。

延后IPO计划，让万洲得以进一步整合Smithfield，证明该公司值得这溢价。该公司认为可透过引进更多低价美国猪肉给中国消费者而受益。而投资人会想要看到更多的证据。然而，推迟IPO的问题在于，万洲要承担逾70亿美元债务更久的时间。最快能再次尝试IPO的时间可能在9月。