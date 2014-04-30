台湾债市：指标公债殖利率早盘走低，公司债得标利率低与台股下跌

纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
路透台北4月30日 - 台湾指标公债殖利率周三盘初走低。交易员表示，因昨日公布的公司债标售利率低于预期，且台股由红翻黑。
不过市场对美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议以及非农就业数据公布等变数，抱持高度观望态度，令成交量无法有效放大。
“ 量太少，多空都对盘势走向有疑虑。”一位证券商交易员说。
交易员表示，今日台电将公布120亿台币公司债标售结果，受核四停建争议影响，市场已有得标利率偏高的心理准备。但若是没有偏离太多，更显示出市场补券需求力道强劲。
路透在核四停建争议前的调查显示，台电标售的三年期公司债，得标利率料落在1.01-1.05%附近。
台塑 昨日公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿台币。 承销商也表示，鸿海 三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1.95%定价。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.03-1.04%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.53-1.545%
本地时间10:36最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.92基点报1.0343%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.08基点报1.5365%。
* 大盘加权股价指数 跌0.39%
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--台湾数据：第一季经济成长率初估年增3.04%，创五季以来高位 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译