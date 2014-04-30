版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 10:48 BJT

台湾债市：指标公债殖利率早盘走低，公司债得标利率低与台股下跌

路透台北4月30日 - 台湾指标公债殖利率周三盘初走低。交易员表示，因昨日公布的公司债标售利率低于预期，且台股由红翻黑。

不过市场对美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议以及非农就业数据公布等变数，抱持高度观望态度，令成交量无法有效放大。

“ 量太少，多空都对盘势走向有疑虑。”一位证券商交易员说。

交易员表示，今日台电将公布120亿台币公司债标售结果，受核四停建争议影响，市场已有得标利率偏高的心理准备。但若是没有偏离太多，更显示出市场补券需求力道强劲。

路透在核四停建争议前的调查显示，台电标售的三年期公司债，得标利率料落在1.01-1.05%附近。

台塑 昨日公布，10年期无担保公司债以1.83%定价，发行量10亿台币；12年期则以1.92%定价，发行量50亿台币。 承销商也表示，鸿海 三年券以1.17%定价，五、七、10年券则各以1.37%、1.70%以及1.95%定价。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.03-1.04%

* 10年公债103/6R 发行前交易：1.53-1.545%

本地时间10:36最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.92基点报1.0343%。

* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌1.08基点报1.5365%。

* 大盘加权股价指数 跌0.39%

以下为最新相关报导链接：

--东欧情势：乌克兰分离主义者占领第二座省会城市，向警方开火

--美国经济：4月消费者信心微跌但仍接近六年高位，2月房价上涨

--美国债市：公债下跌，因美国经济前景改善

--台湾数据：第一季经济成长率初估年增3.04%，创五季以来高位 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐